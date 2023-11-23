Официальный организатор блокады польско-украинской границы после полномасштабного вторжения провел ряд акций, где требовали отменить санкции против РФ.

К блокаде украинской границы польскими перевозчиками с требованием "справедливой конкуренции", может быть причастна Россия. Влияние Москвы также может иметь место в аналогичных действиях в Словакии.

Об этом пишет издание Guildhall, которое провело собственное расследование. Официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной выступает польский гражданин Рафал Меклер. Он владеет транспортной компанией Rafał Mekler Transport. Примечательно, что он является представителем отделения пророссийской партии Konfederacja Wolnośč I Niepodległośč (Конфедерация свободы и независимости) в Люблинском воеводстве.

Эта политическая сила имеет тесные связи с Москвой. Так, лидер партии Януш Корвин-Микке выступал с призывами о признании оккупации Крыма и лично посещал полуостров в 2015 году, где встретился с гауляйтером Аксеновым.

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В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вышеупомянутый Меклер провел ряд акций, где требовали отменить санкции против РФ.

Еще один участник блокады на польско-украинской границе – гражданин Беларуси Гордеюк Виктор Степанович. Он владеет компанией PEO-Trans. Проанализировав его страницы в соцсетях, авторы материала пришли к выводу, что тот учится в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Родной брат Виктора Гордиюка – Андрей проходит службу в 38 отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Беларуси.

Российский след обнаружили и в акциях на границе Украины со Словакией. Там организаторами блокирования границы выступили представители общественной организации "Союз автоперевозчиков Словакии" (UNAS). Антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия" эти акции поддержала.

Примечательно, что эта партия выступает за "восстановление дружеских связей" с Россией. Ее лидер Мариан Котлеба в 2014 году написал письмо беглому экс-президенту Виктору Януковичу, где Революцию Достоинства сравнил с "терроризмом".

Блокирование украинских границ

В конце октября польские перевозчики объявили, что с начала ноября и до конца года планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Движение транспорта заблокировано в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребене" с 6 ноября.

Перевозчики решили блокировать границу из-за недовольства отменой после полномасштабного вторжения требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы, как это было раньше.

Известно, что убытки украинских перевозчиков составляют 350 евро за сутки. В то же время украинская экономика из-за блокирования границ польскими бастующими понесла убытки, которые уже составляют более 400 млн евро.

22 ноября польские перевозчики объявили, что планируют блокировать пункт "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе до февраля 2024 года. Лидер польских перевозчиков Рафал Меклер из ультраправого Национального движения также заявил, что блокаду с 23 ноября расширят на пункт пропуска "Медика-Шегини".

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