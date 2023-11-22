Согласно расчету утраченной доходности, убытки украинских перевозчиков составляют 350 евро за сутки.

Украинская экономика из-за блокирови границ польскими перевозчиками понесла убытки, которые уже составляют более 400 млн евро. Об этом на брифинге сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро убытков наша экономика получила", - сказал Балин.

По его словам, убытки украинских перевозчиков фиксируются из расчета потерянной доходности, составляющей 350 евро за простой, за сутки.

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Ситуация с блокировкой границы-последние новости

21 ноября сообщалось, что согласно результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциацией 55 членских компаний, один день простоя из-за забастовки на польской границе стоит одной украинской компании потерь в размере около 1 миллиона гривен.

22 ноября стало известно, что польские протестующие намерены продлить блокаду крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" до февраля следующего года. Тогда же лидер польских перевозчиков анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медика-Шегини" с 23 ноября.

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