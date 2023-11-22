Кроме проблем с импортом, блокада границы наносит болезненный удар украинским экспортерам, которые не имеют возможности выполнять контракты.

Блокирование польскими перевозчиками границы с Украиной усложнило доставку на отечественный рынок импортных товаров из многих европейских стран. Это приводит к нехватке этой продукции и ее подорожанию в украинских магазинах.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-служба украинской сети супермаркетов АТБ, кроме польских товаров через заблокированные пункты пропуска доставляются товары из стран Прибалтики, Германии, Голландии, Бельгии, доля которых в ассортименте магазинов компании достаточно весома.

"Ограничение движения на польской границе привело к очередям на других пунктах перехода Венгрии и Словакии, увеличило сроки доставки продукции европейских производителей и подняло стоимость автомобильного транспорта. Эти действия негативно влияют на наличие импорта в розничных сетях, увеличивают риски дефицита импортозависимых категорий и ведут к росту входящих и розничных цен, сокращению ценовых акций и предложений для украинских потребителей", – рассказали в компании.

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В частности, по информации АТБ, в их магазине представлено много польской молочки, замороженных овощей и фруктов, макаронных изделий, напитков и алкоголя, моющих и косметических средств.

Впрочем, по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, несмотря на риски дефицита отдельных импортных позиций, глобальных угроз для продовольственной безопасности нашей страны пока не прослеживается, поскольку Украина самостоятельно производит большинство продуктов питания.

"В прошлом году мы еще нуждались в некоторых видах овощей из-за оккупации Юга Украины, где они выращивались. В этом году этот вопрос уже решился путем выращивания этих овощей на территории всей Украины. Исключение составляют небольшая группа товаров, включая сезонные фрукты. Но проблемы с поставками этих групп товаров не угрожают продовольственной безопасности страны", – отметила она.

Однако ситуация с продовольственной безопасностью в дальнейшем будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться блокада границ для грузовиков. Но однозначно, подчеркнула Литвин, это не приведет к резкому росту цен для конечных потребителей.

"В любом случае у нас остается возможность импорта по железной дороге, а также с началом работы временного зернового коридора у нас появилась возможность получать импортные поставки морским путем", – говорит эксперт.

В то же время, кроме проблем с импортом, блокада границы наносит болезненный удар украинским экспортерам, которые не имеют возможности выполнять контракты.

"Если блокада будет затяжной, то ситуация будет усложняться. Украинские экспортеры будут терять контракты, за счет которых они продолжают удерживание своего производства", – подчеркнула руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Кроме этого на плечи украинских аграрных производителей, которые и так работают в условиях низких цен на выращенную продукцию и дорогую логистику, теперь ложится и оплата за простой автомобилей на границах.

Также не следует забывать, что Украина производит значительно больше продовольствия, чем потребляет. Поэтому продажа изготовленной продукции за границу является важной составляющей поступления средств в государственный бюджет.

Причины блокирования польско-украинской границы

В конце октября польские перевозчики заявили, что планируют с начала ноября и до конца года заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Начало забастовки было запланировано на утро 3 ноября, однако было перенесено на 6 ноября. И с этого дня поляки заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева"и" Рава-Русская-Хребене".

Причиной таких действий для них стали последствия либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза. То есть то, что с началом полномасштабной войны Еврокомиссия отменила для украинских перевозчиков требование получать разрешение на пересечение границы, как это было раньше.

Польские транспортеры утверждают, что в результате их украинские коллеги получили возможность перевозить по Европе грузы, и этим самым отбирать у них клиентов. Поэтому ключевым требованием протестующих является возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

Кроме этого, постепенно обостряется ситуация на украинско-словацкой границе. Сначала 16 ноября представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час блокировали пункт пропуска "Вишне-Немецке" со словацкой стороны. Так они хотели выразить поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков.

Затем 21 ноября словацкие перевозчики вновь начали блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", а уже на следующий день пересечение этой границы грузовиками были временно разблокированы.