Речь идет о доле Италии в 40 миллиардах долларов помощи Украине, которую обсуждает НАТО.

Премьер-министр Джорджа Мелони подпишет окончательную декларацию, согласно которой Италия увеличит военную помощь Украине в следующем году до 1,7 млрд евро. Об этом пишет Corriere della Sera.

Отмечается, что это доля Италии в 40 миллиардах долларов помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов поступит от США, еще 20 миллиардов – от европейских государств Атлантического альянса.

В первые два года войны Рим передал Киеву около 1,2 миллиарда евро каждые 12 месяцев. Следовательно, сумма помощи в следующем году возрастет. В расчет помощи входит стоимость оружия или стоимость других товаров и услуг. Теперь Италия обязуется сделать больше: предусмотренный рост примерно на 400 миллионов евро, применяя курс евро/доллар.

Видео дня

Помощь Украине от Италии

В июне 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Пока полный перечень вооружения неизвестен.

Министр Таяни заявил, что его страна готова направить новый пакет военной помощи для Украины. Глава итальянского МИД также отметил, что Украина должна оставаться в центре международного внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: