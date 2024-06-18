Однако в МИД Италии не ответили, что еще войдет в новый пакет военной помощи.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Сейчас полный перечень вооружения неизвестен, передает Sky TG24.

Итальянского министра во время слушаний перед членами комитетов по иностранным делам Палаты депутатов и Сената Италии спросили, будут ли в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты.

"Он (пакет - УНИАН) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность", - ответил на вопрос Таяни. Видео дня

Кроме того, политик подчеркнул, если снять секретность с военной помощи Украине, которую ввело прошлое правительство, то таких вопросов больше не возникнет, в частности речь идет о стоимости переданной помощи.

"Единственное, что известно, - это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", - повторил Таяни.

Военная помощь от Италии - что известно

Как писал УНИАН, во время саммита мира Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Также он пригласил президента Владимира Зеленского посетить Италию и заверил в постоянной поддержке со стороны его страны.

Кроме того, в начале мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - отметил политик.

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