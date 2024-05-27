Она считает, что Альянс должен вести себя осмотрительно.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что НАТО должно быть осмотрительным в вопросе отмены запрета на удары западным оружием по территории России.

Она прокомментировала недавний призыв генсекретаря Североатлантического Альянса в эфире телеканала Rai 3. "Я не знаю, почему Столтенберг так говорит. Мы должны быть очень осмотрительными. Я согласна, что НАТО должно сохранять свою твердость и не подавать признаков того, что уступает", - цитирует ее Ansa.

В то же время сейчас есть много сомнительных заявлений, добавила Мелони. "Я вспоминаю Макрона. Я советую больше осмотрительности. Важно, чтобы НАТО продолжало поддерживать Украину для достижения мира", - сказала премьер.

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Удары по территории России: что сказал Столтенберг

Как известно, российская захватническая армия чувствует себя относительно "свободно" на своей территории, поскольку знает о запрете бить западным оружием по их позициям.

Официально большинство стран не позволяет использовать их оружие для этого. Однако на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что этот запрет следует отменить. Столтенберг подчеркнул, что это мешает Украине обороняться.

Его слова осудил ряд итальянских политиков. По их словам, это приведет лишь к ядерной эскалации и мировой войне.

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