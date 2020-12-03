В США заметили резкое повышение возможностей китайской армии и определили, когда она сможет бросить вызов американским военным.

Специальная комиссия предостерегла Конгресс США, что армия Китая быстро расширяет свои возможности. И уже через 15 лет она будет способна вести широкие войны за рубежом.

Читайте такжеЛидер Китая призвал военных готовиться к войнеОб этом пишет Newsweek со ссылкой на ежегодный отчет Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, который был подан на рассмотрение Конгресса на этой неделе. Новый документ был составлен после года ухудшения американо-китайских отношений, торгового конфликта между странами и пандемии коронавируса. Кроме того, Вашингтон и Пекин конфликтовали из-за прав человека. А американский президент вел кампанию, которая выставляла Компартию Китая как большую угрозу для национальной безопасности США.

В своем отчете американская комиссия отметила, что Китай "участвует в глобальном соревновании с США за власть и влияние". При этом, в документе сказано, что Компартия КНР рассматривает "либеральные демократические ценности, которые отстаивают США, как основополагающее препятствие для ее внешнеполитических амбиций и экзистенциальную угрозу для ее правления дома".

Ключевой элемент китайской проекции власти - это Народно-освободительная армия Китая. Благодаря большим инвестициям на протяжении последних десятилетий она превращается из большой, но не продвинутой наземной силы в духе холодной войны в более передовую. Она развивает возможности проецировать силу в море и воздухе, а также проводить операции за рубежом.

Читайте такжеFinancial Times: Войны будущего будут выиграны или проиграны в космосеКитай теперь официально вторая страна мира по размеру военного бюджета. На оборону он тратит 178 миллиардов долларов. Впрочем, это все еще не так и много по сравнению с 721,5 миллиардом, которые тратят на армию США. Впрочем, китайский оборонный бюджет беспокоит американских чиновников и аналитиков. Они боятся, что Пекин скоро сможет бросить вызов американской военной гегемонии в Азии и других регионах.

"Последние улучшения в оборудовании, организации и логистике значительно повысили способность Народно-освободительной армии Китая проектировать свою силу и развертывать силы далеко за пределами китайских берегов", - говорится в отчете.

В документе также говорится, что параллельная эволюция военной стратегии требует, чтобы силы были способны действовать в любой точке мира и соревноваться с американской армией, если будет нужно. Развитие китайских возможностей проектировать власть развиваются быстро и последовательно. Это, по мнению экспертов, отражает желание китайского правительства превратить Народно-освободительную армию Китая в глобальную силу уже "в ближайшие десятилетия".

"В краткосрочной перспективе (в последующие 5 лет) Народно-освободительная армия Китая будет сосредоточена на консолидации возможностей, которые позволят ей проводить масштабные военные операции в своем морском регионе. В среднесрочной перспективе (следующие 10-15 лет) целью будет достичь способности вести ограниченную войну за рубежом для защиты собственных интересов на территории стран, участвующих в проекте "Единый пояс, один путь". К середине века Народно-освободительная армия стремится стать способной разворачивать силы в любой точке мира", - говорится в американском отчете.

Newsweek пишет, что в Вашингтоне существует двухпартийное признание того, что вопрос Китая нужно решить. Во время последних президентских выборах президент Дональд Трамп и его преемник Джо Байден призывали к более жесткой позиции в отношении Пекина.

Читайте такжеСША разместят полторы сотни истребителей на АляскеВ Китае осудили американский отчет. Как прокомментировала пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин, комиссия, составившая отчет, предвзято относится к Пекину. А все документы, которые она производит, не опираются на факты и "сфабрикованы". По мнению Хуа Чуньин, отчет, поданный Конгрессу, связан с более широкой тенденцией антикитайской риторики не только чиновников США, но и других деятелей, пытающихся саботировать двусторонние отношения.

Отношения США и Китая: что известно

В мае министр иностранных дел Китая Ван И обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны. По его убеждению, власти США "держат в заложниках китайско-американские отношения и подталкивает обе страны к грани новой холодной войны".

Такие заявления в МИД Китая сделали после того, как Министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний-в том числе за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в автономном округе Синьцзян. А в Сенате США объявили о намерении расширить дополнительные санкции против Китая из-за попытки усилить его контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Белого Дома и некоторые другие американские политики неоднократно обвиняли Пекин в сокрытии подлинной информации о распространении коронавируса - что, по их мнению, привело к пандемии и сотням тысяч смертей по всему миру.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушение прав уйгуров. Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров. Ответственным за притеснения могут грозить замораживание активов и ограничения на въезд в США.

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Перевод: Лесь Дымань