США угрожают Пекину санкциями за новый законопроект о Гонконге

По словам советника Трампа по нацбезопасности, принятие китайскими законодателями законопроекта о национальной безопасности Гонконга может поставить под угрозу статус города как азиатского и международного финансового центра.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предупредил Китай о возможности введения Вашингтоном санкций в отношении Пекина и Гонконга.

Как сообщает DW, об этом он сказал сегодня в эфире телеканала NBC.

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По словам О'Брайена, принятие китайскими законодателями законопроекта о национальной безопасности Гонконга может привести к санкциям со стороны США и поставить под угрозу статус города как азиатского и международного финансового центра.

"Похоже, что этим законом о национальной безопасности они, по сути, захватят Гонконг", - сказал О'Брайен.

"А если они это сделают (...), госсекретарь Майк Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии. Если это произойдет, будут введены санкции в отношении Гонконга и Китая", - сказал советник Трампа.

Американские чиновники уже неоднократно предупреждали, что этот закон положит конец автономии города, который находится под управлением Китая, и будет иметь негативные последствия как для экономики Гонконга, так и для экономики Китая. Указывалось, в частности, и то, что такой шаг китайских властей может поставить под угрозу особый статус территории в американском законодательстве, который до сих пор помогал ей сохранять свои позиции мирового финансового центра.

"Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если это произойдет, и если Китай возьмет на себя управление", - признал О'Брайен.

Он добавил, что в таком случае у глобальных корпораций не будет больше причин оставаться в Гонконге. "Одна из причин, по которой они находились в Гонконге, это то, что там было верховенство права, было свободное предпринимательство, капиталистическая система, демократия и выборы в местные законодательные органы. Если все это исчезнет, то я не уверен, что финансовое сообщество сможет там оставаться", - пояснил О'Брайен.

Высшим законодательным органом Китая - Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) - запланировано принятие нового закона о национальной безопасности Гонконга. В случае утверждения он предоставит Пекину расширенные возможности вмешательства в дела бывшей британской колонии. Этот вопрос включен в повестку дня сессии ВСНП, которая началась 22 мая и продлится до 28 мая.

Великобритания, США и другие страны уже озвучивали требования к властям в Пекине не принимать этот законопроект.

В Гонконге с прошлого года продолжаются массовые протесты против усиления влияния Пекина. Выступления возобновились этой весной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая. Протестующие собрались в одном из торговых кварталов.

Полиция по громкоговорителям объявила о запрете массовых собраний из-за пандемии COVID-19, а позже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В законопроекте о защите национальной безопасности в Гонконге речь идет о возможности направлять китайские органы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Противники законопроекта опасаются укрепления власти Пекина и окончания действия принципа "одна страна - две системы".

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