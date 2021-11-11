И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сегодня снова позвонила президенту России Владимиру Путину после вчерашнего телефонного звонка.
Об этом сообщается на официальном сайте канцлера ФРГ.
"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – говорится в сообщении.
Читайте такжеСМИ указали на причастность Лукашенко к "штурму" беженцами белорусско-польской границы (видео)Также отмечено, что канцлер затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России "продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта".
Как сообщалось, во время телефонного разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина, состоявшегося накануне, 10 ноября, обсуждалась ситуация с мигрантами из Беларуси.
И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
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