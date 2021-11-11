Собеседники поговорили о текущей ситуации на белорусско-польской границе, а также о том, что происходит на востоке Украины.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сегодня снова позвонила президенту России Владимиру Путину после вчерашнего телефонного звонка.

Об этом сообщается на официальном сайте канцлера ФРГ.

"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ указали на причастность Лукашенко к "штурму" беженцами белорусско-польской границы (видео)Также отмечено, что канцлер затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России "продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта".

Как сообщалось, во время телефонного разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина, состоявшегося накануне, 10 ноября, обсуждалась ситуация с мигрантами из Беларуси.

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.

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Автор: Инна Андалицкая