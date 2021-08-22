Меркель прибыла с однодневным визитом / иллюстрация REUTERS
Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с однодневным визитом в Киев.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Читайте такжеКличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь" (видео)
Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата.
Также, согласно программе визита, Меркель почтит память погибших во времена Революции достоинства на Майдане Незалежности.
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Визит Меркель в Украину:
- Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель должна была прибыль в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
- Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".