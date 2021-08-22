Меркель прибыла с однодневным визитом / иллюстрация REUTERS

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с однодневным визитом в Киев.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата.

Также, согласно программе визита, Меркель почтит память погибших во времена Революции достоинства на Майдане Незалежности.

Иллюстрация REUTERS

Иллюстрация REUTERS

Визит Меркель в Украину:

  • Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель должна была прибыль в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
  • Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Автор: Елена Коваленко