Ангела Меркель прибыла в Киев (фото)

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с однодневным визитом в Киев. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Читайте такжеКличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь" (видео) Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата. Также, согласно программе визита, Меркель почтит память погибших во времена Революции достоинства на Майдане Незалежности. Визит Меркель в Украину: Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель должна была прибыль в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь". Автор: Елена Коваленко

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