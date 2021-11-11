По оценкам МВД Украины, в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов.

Белорусских силовиков, находящихся на белорусско-польской границе, отправили контролировать потоки мигрантов в сторону ЕС со снайперскими винтовками и РПГ.

Видео с границы, которую последнюю неделю из-за действий режима Лукашенко штурмуют беженцы, опубликовано на странице Минобороны Польши в Twitter.

"Демонстрация власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в заметке.

На отснятом поляками ролике люди в военной форме с оружием в руках ходят за колючей проволокой на беллоруской территории.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, А также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Яна Ставская