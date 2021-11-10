В крупнейшей фракции Бундестага считают, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение заявки о предоставлении убежища в Евросоюзе.

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

Как сообщает издание "Немецкая волна", об этом Шмид сказал немецкой медиакомпании Deutschlandfunk.

По его мнению, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС. "Так мы можем дать четко понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

В то же время политик, чья фракция является крупнейшей в Бундестаге, раскритиковал обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. По словам немецкого политика, Польша должна предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на убежище.

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Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Часть этих людей польские силы безопасности вернули к линии границы, поиски остальных продолжаются.

Действующее правительство Германии тем временем угрожает правящему режиму Беларуси новыми санкциями. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас обвинил белорусского правителя Александра Лукашенко в "бесстыдной" эксплуатации мигрантов.

Германия и ЕС вменяют Минску содействие беженцам на их пути в Евросоюз. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран-членов.

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Автор: Виталий Саенко