Посетителей встречали бокалом игристого и фейерверками. А многие парикмахеры начали рабочий день в полночь, в первые минуты 1 марта.

С фейерверками и шампанским — так после долгого перерыва в Германии открылись парикмахерские. Из-за карантина они не работали почти три месяца, а поэтому возобновление работы вызвало невиданный ажиотаж.

Читайте такжеМеркель: вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется каждый годКак говорится в сюжете ТСН, это действительно ощущается как праздник, поскольку последние три месяца салоны красоты в стране были закрыты. Теперь у них плотная запись на недели вперед.

После долгого перерыва, хотелось обниматься, хотя правила не позволяют, и открывать шампанское, хотя и это нельзя — по крайней мере в Берлине запретили предлагать клиентам напитки.

В других регионах, где такого запрета нет, посетителей встречали бокалом игристого и фейерверками. А многие парикмахеры начали рабочий день в полночь, в первые минуты 1 марта.

"Это как Рождество, Новый год и мой день рождения в одном — я наконец снова могу делать то, что люблю больше всего — делать волосы красивыми!" — рассказывает местный парикмахер.

В общем Германия и дальше сохраняет осторожный курс во время пандемии, прежде всего из-за мутировавших штаммов коронавируса. Большинство магазинов, рестораны, бары, театры остаются закрытыми.

Когда наконец Германия начнет выходить из локдауна - зависит и от темпов вакцинации. Сейчас более 4 млн человек в Германии получили по крайней мере первую прививку. Их могло бы быть значительно больше, впрочем немцы неохотно прививаются вакциной AstraZeneca. Сотни тысяч доз британского препарата остаются неиспользованными.

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Автор: УНИАН