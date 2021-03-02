С фейерверками и шампанским — так после долгого перерыва в Германии открылись парикмахерские. Из-за карантина они не работали почти три месяца, а поэтому возобновление работы вызвало невиданный ажиотаж.
Читайте такжеМеркель: вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется каждый годКак говорится в сюжете ТСН, это действительно ощущается как праздник, поскольку последние три месяца салоны красоты в стране были закрыты. Теперь у них плотная запись на недели вперед.
После долгого перерыва, хотелось обниматься, хотя правила не позволяют, и открывать шампанское, хотя и это нельзя — по крайней мере в Берлине запретили предлагать клиентам напитки.
В других регионах, где такого запрета нет, посетителей встречали бокалом игристого и фейерверками. А многие парикмахеры начали рабочий день в полночь, в первые минуты 1 марта.
"Это как Рождество, Новый год и мой день рождения в одном — я наконец снова могу делать то, что люблю больше всего — делать волосы красивыми!" — рассказывает местный парикмахер.
В общем Германия и дальше сохраняет осторожный курс во время пандемии, прежде всего из-за мутировавших штаммов коронавируса. Большинство магазинов, рестораны, бары, театры остаются закрытыми.
Когда наконец Германия начнет выходить из локдауна - зависит и от темпов вакцинации. Сейчас более 4 млн человек в Германии получили по крайней мере первую прививку. Их могло бы быть значительно больше, впрочем немцы неохотно прививаются вакциной AstraZeneca. Сотни тысяч доз британского препарата остаются неиспользованными.
Новости по теме
- В Германии собак научили находить COVID-19 в человеческой слюне (видео)
- Германия продлила ограничения на границах несмотря на критику Еврокомиссии
- Меркель назвала условия, при которых привитым от коронавируса могут предоставить привилегии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram