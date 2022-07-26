Журналисты проанализировали последние заявления представителей РФ и Евросоюза.

Журналисты проанализировали последние заявления представителей Российской Федерации и Европейского союза. Они пришли к выводу, что ЕС проигрывает информационную войну.

Об этом пишет издание Politico

Отмечается, что 24 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал статью, в которой обвинял Запад в надвигающемся глобальном продовольственном кризисе, поставившем миллионы людей на грань голодной смерти. Десятки СМИ быстро подхватили это. Тысячи людей поделились им в Facebook.

По данным инструмента аналитики соцсетей CrowdTangle, главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель оказался виртуальным призраком в сети. Он получил всего одно упоминание в Facebook об Африке.

В быстро развивающейся битве за дезинформацию между Россией и блоком из 27 стран Европа не имеет достаточного количества оружия и ресурсов для борьбы с изощренной кремлевской пропагандой, в которой объединены СМИ, десятки дипломатов по всему миру, а также скрытые инструменты для распространения лжи для продвижения политических амбиций Москвы.

Эта тактика стала применяться с тех пор, как в конце февраля Россия вторглась в Украину. При этом новый виток российской лжи зафиксировали с тех пор, как Москва начала обвинять западные санкции в продовольственном кризисе.

Несмотря на широкомасштабные санкции против государственных СМИ страны, как RT и Sputnik в ЕС, российские СМИ продолжают доносить до десятков миллионов людей во всем мире российскую пропаганду. Евросоюз не смог противостоять российской лжи.

"Способность России продвигать свою дезинформацию не контролируется во многих частях мира. Его аудитория (в Европе – УНИАН), возможно, сократилась с начала войны. Но это не значит, что он не находит аудиторию где-либо еще", - отметил глава группы по манипулированию информацией Альянса за обеспечение демократии, которая отслеживает дезинформацию, поддерживаемую государством Брет Шафер.

По словам старшего политического аналитика Центра европейской политики Аманды Пол, Кремль же много лет использует "колониалистский" нарратив, что является частью более широкой стратегией по увеличению присутствия в Африке. В то же время Россия мало что может предложить африканским странам, кроме вооружений, безопасности и энергетики.

Не лучше ситуация и в Латинской Америке, где, например, испаноязычный аванпост российской дезинформации стал источником новостей для миллионов местных жителей. Во франкоязычных странах Африки RT France удвоила свои усилия по продвижению российской пропаганды.

По словам фактчекера на Балканах Тияны Цветичанин, пророссийские местные СМИ также регулярно подхватывают информацию RT и Sputnik, давая лжи новую жизнь в СМИ.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД РФ Сергей Лавров отправился в турне по странам Африки в надежде найти союзников. Не секрет, что многие африканские страны были зависимы от Москвы еще со времен СССР. На сегодняшний день России удалось сохранить свое влияние в Африке.

Российский дипломат во время своего визита всячески продвигает нарративы российской пропаганды, направленной против Украины и стран Запада. В частности, во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире Лавров цинично заявил, что Россия поможет украинцам избавиться "от антинародного и антиисторического режима".

Кроме того, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго Лавров заявил, что договоренности в Стамбуле об экспорте украинского зерна не запрещают Москве продолжать войну против Украины.

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