В РФ пытаются создать впечатление, будто Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя.

Центр противодействия дезинформации при СНБО проследил, как российская пропаганда работала на создание имиджа российской армии в течение этой недели.

Как отметили в ЦПД, был распространен ряд заявлений западных экспертов, которые должны были подкрепить это мнение.

"Все эти заявления - элемент информационно-психологической операции РФ, направленной на формирование впечатления будто бы Россия полностью контролирует ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении.

В частности, сайты Oops Top и Mail BD, ссылаясь на французское издание Liberation, писали, что "ВСУ нечем противостоять российской армии".

"Эти слова приписали аналитику Венсану Турре, который, как показал анализ, в комментарии Liberation заявлял другое - "украинские военные эффективно используют западную оружие", - отметили специалисты.

Также российские СМИ, ссылаясь на немецкого военного Альфонса Маиса, написали про "мощь и неисчерпаемость ресурсов России".

"На самом деле эксперт "выразил удивление наивности, с которой Россия пошла на войну" и предостерег, что РФ еще долго будет оставаться врагом для всего мира", - отмечают в ЦПД.

А лояльный к России экс-полковник армии США Д. Макгрегор на этой неделе уверял, что российская армия готова нанести сокрушительный удар Украине и завершить войну "в течение 30 дней".

Ранее российские власти придумали очередной фейк об Украине - миф о якобы существующих в стране "биолаборатории" дополнили "экспериментами" над украинскими солдатами, в результате чего те превращаются в чудовищ".

Вас также могут заинтересовать новости: