Глава МИД РФ снова обвинил в Запад в "способности преподносить любую новость искаженно".

Договоренности в Стамбуле об экспорте украинского зерна не запрещают Москве продолжать войну против Украины. Оккупанты якобы могут и дальше бить по военным объекты.

Об этом заявил министр иностранных дел Российско й Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго

"Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет", - заявил дипломат.

По его словам, якобы в обязательствах, которые Россия взяла на себя нет ничего, что запрещало бы захватчикам и дальше уничтожать Украину.

"Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подытожил Лавров.

Российский удар по порту Одессы - что известно

22 июля в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Договор действует 120 дней с возможностью продления. В нем указано, что контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за Украиной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, но предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В МИД Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса".

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. На следующий день удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а украинский десантный катер.

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