Лавров цинично заявил, что "российский и украинский народы продолжат жить вместе".

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинцам помогут избавиться "от антинародного и антиисторического режима".

Такое заявление Лавров сделал во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, сообщает "Медуза".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России. Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - заявил глава МИД страны-агрессора.

Заявление Лаврова:

24 июля 2022 года Лавров озвучил основную "хотелку" России в обмен на экспорт украинского зерна. Агрессор рассчитывает, что санкции будут отменены в рамках продуктовой сделки.

Он отметил, что Москва "не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же".

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