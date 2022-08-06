Громкое заявление представитель турецкого лидера сделал после его переговоров с российским диктатором.

Первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

Об этом он заявил после вчерашних переговоров Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи, информирует Reuters.

Помощник турецкого лидера подчеркнул, что должны победить "дипломатия и мир". В качестве примера победы дипломатии он упомянул "зерновое соглашение". По словам Алтуна, этот прорыв свидетельствует об успехе усилий Турции и прямой дипломатии между двумя лидерами.

"Правда, некоторые из наших друзей не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловы слезы", - заявил представитель Эрдогана, не конкретизируя ничего.

Алтун добавил, что некоторые государства "пытались подорвать попытки Турции по налаживанию диалога между Украиной и РФ". В то же время турецкая сторона стремится использовать свои отношения с Россией и Украиной "для достижения взаимоприемлемого решения".

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

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