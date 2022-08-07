Запад предупреждает о растущем риске того, что страна-член НАТО может подвергнуться ограничениям, если поможет России избежать санкций.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Западные страны встревожены углубляющимся экономическим сотрудничеством между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, Запад предупреждает о растущем риске того, что страна-член НАТО может подвергнуться ограничениям, если поможет России избежать санкций.

По информации издания, шесть западных официальных лиц заявили, что обеспокоены договоренностью лидеров Турции и России расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Кроме того, как пишет издание, Евросоюз все более и более внимательно следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция все больше становится платформой для торговли с Россией.

Встреча Эрдогана с Путиным:

Президенты Турции и России встретились в Сочи 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

6 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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