По словам Эрдогана, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Hurriyet. По словам Эрдогана, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

"Я подчеркиваю, что победителя в войне не будет. Несмотря на трудности на местах, я также твердо верю, что кризис будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кремль рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как посредника для мирных переговоров с Украиной. Однако в Москве не планируют смягчать условия для перемирия с Киевом.

Также российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкцийв банковском, энергетическом и промышленном секторах.

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