Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине.

Эстонские власти объявили о временной приостановке выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

Как сообщает ERR, с соответствующим заявлением на пресс-конференции по итогам заседания правительства в четверг выступила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

По ее словам, Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала министр.

"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от посещающих больных родственников и проходящих в нашей стране лечение. Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях — временно приостановлена", - добавила Лийметс.

Вас также могут заинтересовать новости: