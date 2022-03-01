Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

Будапешт решил оказать Киеву поддержку. Венгрия заявила, что поддерживает инициативу восьми лидеров стан Европейского Союза о членстве Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС+ в повестку дня.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", - заявил Сийярто.

Напомним, что президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении выступили с инициативой в ускоренном режиме принять Украину в состав ЕС.