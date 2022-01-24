Посол Эстонии в Украине отметил, что количество ракет, которые должна получить Украина, на самом деле впечатляет.

Эстония отправит произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin в Украину в наиболее сжатые сроки после предоставления разрешения от Вашингтона.

Об этом в интервью сообщил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает Радио Свобода.

"Ближайшие недели (время отправления – ред.). Это нормальная процедура – мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, которые готовы к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет", – рассказал дипломат.

Читайте такжеГермания высказалась об отключении России от SWIFT в случае нападения на УкраинуКууск не назвал конкретное количество ракет, которые должна получить Украина, но отметил, что она на самом деле впечатляет.

Посол отметил, что Таллин был готов передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но для этого необходимо разрешение других государств – Германии в качестве производителя и Финляндии как предыдущего владельца. Однако американское издание Тһе Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и США тщательно обдумать вопрос о санкциях против России за любую агрессию против Украины.

Так, среди ряда возможных западных санкций против правительства Владимира Путина Германия может быть остановка газопровода "Северный поток-2", при условии вторжения в Украину. Однако, по мнению Шольца, это может усугубить кризис поставок газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители.

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