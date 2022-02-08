В стране до сих пор не ограничили доступ к российским каналам, и вице-спикер парламента Эстонии называет причиной такого решения русскоязычных избирателей.

Первый вице-спикер парламента Эстонии от Партии реформ Ханно Певкур высказался о запрете вещания прокремлевских телеканалов на территории страны.

Об этом написал в колонке на портале ERR.

Певкур подчеркнул, что эти каналы напрямую или скрыто распространяют пропаганду российской верхушки власти.

"Среди прочего, ее элегантно включают в развлекательные передачи, а также незаметно в популярные ток-шоу, например, "Вечер с Владимиром Соловьевым". Как правило, посыл прост: Запад и НАТО, в частности Балтийские страны, плохие, а Россия хорошая. При этом не стесняются вырывать из контекста сказанное политиками и часто цитировать эстонцев, которые распространяют угодные Кремлю посылы", - отметил политик.

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Он добавил, что распространение пропаганды Кремля становится причиной нестабильности в Эстонии: "Цель всех этих разговоров – дестабилизация общества Эстонии и ее партнеров, создания выгодного для себя информационного пространства".

В стране до сих пор не ограничили доступ к российским каналам, и Певкур называет причиной такого решения русскоязычных избирателей.

"Они по-прежнему отдают предпочтение российским телеканалам и информационному пространству. Политики, которые охотятся на голоса россиян, считают, что российские каналы, в частности Первый канал, RT и PBK, должны быть в свободном доступе. Ведь это лучший способ достучаться до избирателя как с помощью участия в передачах, так и рекламы", - отметил вице-премьер.

Он считает недопустимым продолжение деятельности таких телеканалов из соображений безопасности и интересов Эстонии, и вспомнил успешный опыт, в частности, Украины.

"Свобода рынка и журналистики не имеют к этой ситуации никакого отношения. Эстонии стоит руководствоваться своими интересами в сфере безопасности и не позволять распространять враждебную, связанную с интересами Кремля, пропаганду", - написал Певкур.

Что предшествовало

В декабре RT вопреки законодательству запустил прямой эфир на немецком языке на различных платформах. После этого немецкий регулятор открыл против канала уголовное производство.

В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT в канун Рождества.

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