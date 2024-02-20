Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат.

Евросоюз начнет военную операцию против йеменских хуситов для обеспечения безопасного торгового судоходства в Красном море.

Соответствующее решение приняли министры иностранных дел ЕС, пишет Bild. В частности, Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат "Гессен", на борту которого находится около 250 солдат бундесвера.

Роль хуситов в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы после начала военной операции Израиля против ХАМАС поддержали боевиков этого движения. С ноября 2023 года повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать суда, проходящих через Красное море. Сначала нападениям подвергались только суда, связанные с Израилем, однако впоследствии под прицел попали и корабли других стран, в том числе американские. Напомним, морской путь через Суэцкий канал и Красное море является кратчайшим маршрутом между Европой и Азией.

Видео дня

1 февраля стало известно, что танкеры с российской нефтью продолжают ходить через Красное море, не встречая препятствий со стороны хуситов.

2 февраля йеменские хуситы угрожали уничтожить оптоволоконный кабель в Красном море, если Британия и США продолжат наносить удары по аэропортам Йемена.

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