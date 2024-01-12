Эксперты считают, что США, Великобритания и другие западные союзники, скорее всего, будут нацелены на прибрежные радары и пусковые площадки.

Британия и США готовы нанести удары по военным объектам хуситов в Йемене из-за того, что их лидер пообещал ответить на любое нападение новыми атаками на судоходство в Красном море.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники в области обороны, в четверг активизировались подготовительные меры в ответ на атаку с применением 21 ракеты и беспилотников, нацеленных на военные корабли США и Великобритании. Известно, что она произошла вечером во вторник, 9 января, однако другие детали не раскрываются.

Отвечая на вопрос о потенциальных ударах США по хуситам в Йемене, представитель Белого дома Джон Кирби сказал: "Я не собираюсь телеграфировать о наших ударах так или иначе здесь. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы противостоять этим угрозам, которые хуситы продолжают бросать на коммерческое судоходство в Красном море, и одержать победу над ними".

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В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после нападения хуситов "будут последствия", а министр обороны Британии Грант Шаппс посоветовал журналистам "наблюдать за этой сферой".

В ответ лидер поддерживаемой Ираном группировки, контролирующей север и запад Йемена, Абдул-Малик аль-Хути, заявил, что в случае удара хуситы дадут отпор.

"Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет больше, чем атака, совершенная с использованием 20 дронов и нескольких ракет. Мы более решительно нацелены на корабли, связанные с Израилем, и мы не отступимся от этого", – сказал он.

Вечером в четверг, 11 января, на фоне ожиданий участия Великобритании в неизбежных военных ударах по хуситам собирался кабинет премьер-министра страны Риши Сунака. Ожидается, что в пятницу, 12 января, он выступит с заявлением в Палате общин.

"Эксперты считают, что США, Великобритания и другие западные союзники, скорее всего, будут нацеливаться на прибрежные радары и пусковые площадки, пытаясь остановить трехмесячную серию ракетных и беспилотных атак хуситов на водной артерии Ближнего Востока", – пишет издание.

Обновлено:Sky News пишет, что удары нанесут этой ночью. Меры могут быть приняты в течение нескольких часов.

В то же время журналист Times Стивен Суинфорд сообщает, что ожидается заявление президента США Джо Байдена в связи с возможными военными ударами по целям хуситов в Йемене.

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