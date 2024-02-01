Трафик судов с российской нефтью на прошлой неделе оказался примерно на 20% выше, чем в среднем за прошлый год.

Танкеры с российской нефтью продолжают ходить через Красное море, практически не встречая препятствий со стороны хуситов. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Vortex сообщает Reuters.

Количество российских судов, проходящих через Суэцкий канал (соединяющий Средиземное и Красное море) немного снизилось по сравнению с декабрем, однако оно все еще примерно на 20% выше, чем в среднем за прошлый год.

Это произошло благодаря так называемому "теневому флоту", который перевозит санкционную нефть и нефтепродукты. "Большая часть российской сырой нефти и топлива перевозится теневым флотом, поэтому маловероятно, что она окажется под прицелом нападений хуситов", — говорит научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Ади Имсирович.

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По мнению аналитика Vortex Мэри Мелтон, недавняя атака на танкер Marlin Luanda с российской нефтью произошла из-за того, что он имел связи с британскими и американскими компаниями.

Ситуация в Красном море

Как писал УНИАН, йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать суда, проходящие через Красное море, после начала военной операции Израиля в Секторе Газа.

Сначала нападениям подвергались лишь суда, связанные с Израилем, однако впоследствии под прицел попали и танкеры некоторых других стран, в частности американские. Для атак хуситы применяют ракеты и ударные БПЛА. А на днях под удар попал танкер Marlin Luanda, который вез российскую нефть.

Чтобы обезопасить судоходство в Красном море США и их союзники в ночь на 12 января начали наносить воздушные удары по объектам хуситов.

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