Британская компания морской безопасности Ambrey заявила, что три ракеты были запущены хуситами, но две не достигли моря.

В ходе последней атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море грузовое судно недалеко от Йемена было поражено ракетой сверху, в результате чего был поврежден трюм.

Судно Gibraltar Eagle, плавающее под флагом Маршалловых островов и принадлежащее США, было атаковано противокорабельной баллистической ракетой, выпущенной из района Йемена, контролируемого хуситами, сообщили американские военные.

При этом судно не сообщило о каких-либо травмах или значительных повреждениях и продолжило свой путь.

Видео дня

Агентство морских торговых операций Соединенного Королевства сообщило, что судно находилось в 95 морских милях к юго-востоку от Адена, и посоветовало судам соблюдать осторожность. Британская компания морской безопасности Ambrey заявила, что три ракеты были запущены хуситами, но две не достигли моря.

Атаки хуситов на судна в Красном море

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нападают на коммерческие суда в Красном море, которые, по их словам, связаны с Израилем или направляются в израильские порты, стремясь поддержать палестинцев в войне в секторе Газа.

12 января у берегов Йемена боевики-хуситы по ошибке нанесли ракетный удар по танкеру, перевозившему российскую нефть, сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства заявила, что получила сообщение о ракетном запуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Вас также могут заинтересовать новости: