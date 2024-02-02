Это угрожает мировой экономике и геополитической ситуации.

Йеменские хуситы могут уничтожить оптоволоконный кабель в Красном море, если Британия и США продолжат наносить удары по аэропортам Йемена, сообщает Roya News.

"Подводная сеть жизненно важных коммуникационных кабелей может стать легкой мишенью для будущих атак хуситов, предупреждая все страны, которые полагаются на эту инфраструктуру, остерегаться этой возможности", – говорится в заявлении.

Рассматриваемый Кабель питает каналы связи, которые связывают Европу, Африку и Ближний Восток. Если их вывести из строя, это может существенно повлиять на глобальную связь и экономику. Кроме того, это ударит по геополитической стабильности и информационной безопасности.

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"Йемен занимает стратегическую позицию, поскольку через него проходят интернет-каналы, соединяющие континенты, что повышает вероятность того, что подводные кабели могут стать целями атак хуситов", - пишут журналисты.

Влияние хуситов в Красном море - что стоит знать

С ноября 2023 года, после начала военной операции Израиля в Секторе Газа, йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать суда, проходящих через Красное море. Сначала нападениям подвергались только суда, связанные с Израилем, однако впоследствии под прицел попали и танкеры некоторых других стран, в том числе американские.

1 февраля стало известно, что танкеры с российской нефтью продолжают ходить через Красное море, практически не встречая препятствий со стороны хуситов.

Bloomberg сообщал, что атаки в Красном море нарушили торговые потоки. Из-за этого, компании вынуждены искать новые маршруты.

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