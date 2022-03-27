У Путина подозревают психические расстройства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля подло развязал полномасштабную войну на территории независимой и сильной Украины. Он отдает преступные приказы армии убивать мирное население нашей страны, а также бомбить инфраструктуру, жилые дома, школы и садики, больницы и роддомы.

В сети подозревают, что у Путина психическое расстройство, так как адекватный человек не может пойти на массовые убийства людей ради своей цели.

Здоровье Путина: что известно

Недавно российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что здоровье Владимира Путина ухудшилось еще в 2020 году. По его словам, это начали замечать приближенные к нему люди. При этом он добавил, что современная медицина может помочь добиться ремиссии.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что психическое здоровье "фюрера" не в порядке.

Вопрос о самочувствие президента РФ обсуждался и на брифинге в США, где главной темой было вторжение России в Украину. Так, в ходе обсуждений возникали вопросы о психическом состоянии Путина, но представители администрации не дали внятных ответов, сообщают американские СМИ.

Впрочем, советский разведчик, майор КГБ и по совместительству однокурсник Путина Юрий Швец убежден, что президент России болеет раком. Об этом он неоднократно говорил. А также поговаривают, что онкологию "фюрер" лечил стероидами.

Психическое здоровье Путина: мнение специалистов

Так как психическое здоровье "фюрера" - одна из самых обсуждаемых сейчас тем, специалисты активно берутся это комментировать.

Врач-психиатр первой категории Марина Шелуденко в комментарии "Информатору" рассказала, что Путин страдает параноидальной психопатией. Об этом свидетельствуют тусклый взгляд, напряженный лоб, натянутая улыбка, отсутствие мимики (и дело не в ботоксе), практически полное отсутствие движения головой. Также специалисты отмечают, что президент РФ во время своих выступлений говорит бред, а это также "сигнал" о психическом расстройстве.

Отметим, что в сети ходят слухи о том, что Путин умрет в ближайшее время. Такого мнения придерживаются астрологи и ряд других знаменитых личностей.

Например, украинский поэт Юрий Рыбчинский уверен, что жить Путину осталось недолго, а после смерти его имя будет проклято во всем цивилизованном мире.

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