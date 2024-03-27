Военный обозреватель Денис Попович заявил о прежде всего информационной и военно-политической цели "похода".

Военный обозреватель Денис Попович перечислил цели, которые достигнуты в результате рейда российских добровольцев на территории прифронтовых регионов РФ.

"Я вижу прежде всего информационную цель, психологическую, военно-политическую цель. Во-первых, это было осуществлено перед так называемыми "выборами" президента РФ для того, чтобы испортить информационный фон. То есть чтобы определенные люди поняли, что, несмотря на заявления российской политической верхушки, военные плохо способны обеспечить безопасность своих граждан на всей территории РФ. Ни о какой стабильности здесь и речи быть не может", - сказал он в эфире телемарафона Единых новостей, отвечая на вопрос, какая была задача у Российского добровольческого корпуса (РДК) на этот раз и реализована ли она.

А политическая цель, по его словам, показала, что идет физический перенос войны на территорию РФ.

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"Не только поражение НПЗ - это тоже очень полезная и правильная штука - но именно физический перенос войны. И это создало негативный информационный фон, и негативные политические последствия. Это этот кейс - РДК, ЛСР, Сибирский батальон", - сказал эксперт.

Рейд добровольцев в Россию

Как сообщал УНИАН, в РФ 15 марта стартовали так называемые "выборы" президента, которые продолжались до 17 числа. Перед этим, 12 марта бойцы "Свободы России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" заявили, что пересекли границу и зашли на территорию России. С того дня начались бои с силами РФ в Курской и Белгородской областях.

15 марта доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский назвал продолжающиеся боевые действия на приграничных территориях России полноценной войной, перешедшей уже на территорию самой страны-агрессора. По его словам, в Курской, Белгородской областях происходили действительно суровые столкновения между добровольцами и российской армией. В Курской области, по словам Барановского, регулярные войска применили практически весь арсенал российской армии - минометы, артиллерию, даже несколько самолетов. Они так же как и Украину теперь бомбили Курщину. Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.

Он отметил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные не страдали и могли эвакуироваться.

По словам Барановского, этот освободительный поход имеет стратегическую задачу - поход на Москву и свержение путинского режима, но это произойдет позже, "когда ситуация будет этому способствовать".

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