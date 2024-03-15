Доброволец акцентировал на гуманитарных коридорах.

Доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский опроверг месседж Путина о том, что бойцы лишь убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призвав людей уезжать из опасных мест.

В эфире телемарафона он назвал нынешние боевые действия на приграничных территориях России полноценной войной, перешедшей уже на территорию самой страны-агрессора. По его словам, в Курской, Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.

"Российская армия оправилась после первых ударов, первых дней нашего появления, что было для них неожиданностью. В Курской области применяют против нас практически весь арсенал российской армии - минометы, артиллерию, даже несколько самолетов было. Они так же как и Украину теперь бомбят Курщину. Думают, что наши штурмовые отряды на какой-то улице и насыпают туда из всех типов оружия", - рассказал Барановский.

Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.

"По нашим данным есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково - это на северо-восток от Теткино - там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками", - добавил доброволец.

Он отметил, что и РДК, и Легион "Свобода России", и Сибирский батальон объявили гуманитарные коридоры, чтобы гражданские местные не страдали. Потому что регулярная российская армия традиционно пытается прикрыться гражданским населением, на этот раз уже своим.

"Мы обращаемся к жителям приграничных населенных пунктов покинуть территорию Белгородщины, Курщины. Также жителей Белгорода и Курска. Мы наносим удары с воздуха по военным объектам ваших городов, поэтому покидайте их ради вашей собственной безопасности... Речь идет о том, что по вечерам, с 9 вечера до 7 утра, мы прекращаем огонь, чтобы местные гражданские могли выехать из приграничных территорий", - сказал он.

По информации Барановского, воспользовались этим гуманитарным коридором уже от 7 тысяч до 10 тысяч человек.

"Теперь это серая зона практически. Если взглянуть на карту, то увидите, что от Курщины до Гайворона и Шибекино, Белгородщина, - это все серая зона, зона боевых действий. И зона свободная от этих псевдовыборов, которые там проводит режим Путина. Это все сейчас эпицентр текущих событий. Идут активные боевые действия. В Теткино 15 минут назад возобновились бои возле железнодорожной станции. В Гайвороне на Белгородщине также идет активная стрельба, минометные обстрелы, работает артиллерия. Это полноценная война, перешедшая уже на территорию России. Ранее Путин привел войну в мирные украинские города, теперь война сама пришла в российские города. И сказать за это "спасибо" жители могут только Путину", - подчеркнул боец Легиона "Свобода России".

Он призвал также жителей Брянщины, Курщины, Белгородщины выходить на связь с Легионом через тг, другие сети - делиться информацией о российских военных базах, расположении российских военных и техники.

"Все это нам нужно - нужна информация для наших ударных беспилотников", - отметил он.

Желающих присоединиться или поделиться соответствующей информацией с Легионом с каждым днем становится все больше, говорит Барановский.

"Еще два дня голосования впереди. Надеюсь, что нам удастся еще ярче заявить о своей позиции. Путин уже дважды прокомментировал наш освободительный поход. Это означает, что мы попали куда надо и ему припекает со спины", - добавил он.

В России начались выборы под сопровождение боевых действий

В РФ 15 марта стартовали так называемые "выборы" президента, и они должны продлиться до 17 числа. "Избирательную гонку" в России называют "выборами Путина".

Как известно, Легион "Свобода России" сформировали весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В него вошли бывшие военнослужащие российских Вооруженных сил, а также россияне и белорусы, которые перешли на сторону Украины.

На днях Барановский, комментируя освободительный поход, который и сейчас продолжается, сказал, что Легион "Свобода России" еще не готов к походу на Москву, однако это стратегическая задача для бойцов. Он отметил, что ради этого это движение и основали. Поэтому, когда ситуация будет этому способствовать, когда в Легионе вырастет количество бойцов до соответствующего уровня - там обязательно к этой задаче приступят.

12 марта бойцы "Свободы России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" заявили, что пересекли границу и зашли на территорию России. С того дня начались бои с силами РФ в Курской и Белгородской областях.

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