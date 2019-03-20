Дочь Назарбаева стала спикером Сената Казахстана

Кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената парламента Казахстана предложил Касым-Жомарт Токаев.

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига по итогам голосования избрана председателем Сената страны.

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Кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената парламента Казахстана предложил Касым-Жомарт Токаев, который сегодня принес присягу в качестве президента страны, сообщает ТАСС.

Кандидатура на должность председателя Сената Казахстана выдвигается президентом республики. Председатель Сената избирается на заседании палаты из числа депутатов Сената, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов палаты.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан с 1990 года, объявил о снятии с себя полномочий президента. Он останется главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.