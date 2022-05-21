Расмуссен призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из РФ.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии по войне России против Украины.

Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам необходимо немецкое лидерство", – сказал Расмуссен.

Расмуссен призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из РФ.

Позиция Германии по поставкам оружия ВСУ

Раньше украинский посол Андрей Мельник обрушился с критикой на канцлера ФРН Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение.

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет делать этого. Есть лишь семь самоходных гаубиц, но нет ни танков Gepard, ни Leopard 1 ни БМП Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам оборонной промышленностью, без вреда для Германии защищаться", - высказался дипломат.

Германией заблокирована также передача танков Т-72 из Словении.

"Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - отметил Мельник.

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