По мнению украинского дипломата, именно это является одной из истинных причин, почему канцлер Германии до сих пор не приехал в Киев с визитом.

Создается впечатление, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять тяжелое вооружение Украины, несмотря на решение бундестага.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

Он напомнил, что решение о передаче 30 зенитных танков типа Gepard было принято во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии в конце апреля. Но их до сих пор не предоставили, объясняя это нехваткой боеприпасов.

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет делать этого. Есть лишь семь самоходных гаубиц, но нет ни танков Gepard, ни Leopard 1 ни БМП Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам оборонной промышленностью, без вреда для Германии защищаться", - отметил Мельник.

Он также отметил, что заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Германия не предложила им адекватной замены.

Мельник считает, что это похоже на затягивание времени со стороны Шольца.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

Посол Украины считает, что обеспокоенность Германии относительно того, что она будет втянута в войну, поставляя Украине тяжелое вооружение, очень преувеличена.

"Германия здесь действует не сама, а в координации с другими западными партнерами. Американцы делают гораздо больше, и даже довольно сдержанная Италия уже доставила третий пакет оружия. Для меня единственной причиной немецкой позиции является то, что эхо старой политики в отношении России все еще звучит во многих властных кабинетах Берлина", - сказал Мельник.

По мнению украинского дипломата, табу на поставку Украине тяжелого оружия кроется в канцелярии канцлера. Мельник добавил, что именно это является одной из истинных причин, почему Шольц до сих пор не приехал в Киев с визитом.

"Он, похоже, не готов окончательно воплотить в жизнь историческое решение о применении тяжелого вооружения, хотя есть решение немецкого парламента, которому уже три недели", - сказал Мельник.

Отвечая на вопрос о своих недипломатичных, резких высказываниях Мельник отметил, что он осознает связанные с этим риски, но это является необходимым.

"Мою страну бомбардируют, десятки тысяч людей гибнут в кровавой захватнической войне, которую развязала Россия. Если я выдвигаю требования вслух, я могу достичь большего для Украины, чем сочиняя дипломатические телеграммы, которые часто остаются без ответа. Это вопрос жизни и смерти, и каждый день имеет значение", - подытожил Мельник.

Напомним, в середине апреля немецкое издание Bild сообщило, что после рекомендации канцлера Олафа Шольца министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В результате этого перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

После этого в Германии заговорили о возможной отставке Шольца с должности канцлера. Недовольство таким решением канцлера выражали как внутри коалиции, так и в оппозиции.

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