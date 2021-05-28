Страны Запада отказались признавать действительным это голосование.

Действующий глава государства Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1% голосов.

Об этом сообщает BBC.

Башар Асад в четвертый раз подряд одержал победу на президентских выборах. Спикер парламента Сирии заявил, что явка избирателей составила 78,6%.

Выборы президента Сирии

Заявки на участие в выборах президента Сирии подал 51 человек, но пройти в финал помимо поддерживаемого Россией Башара Асада смогли только два кандидата.

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Поэтому всего в выборах принимали участие три кандидата: Башар Асад и еще два малоизвестных кандидата - бывший министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи. Независимые наблюдатели считают, что Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мараи были допущены до выборов для того, чтобы гарантировать победу Башара Асада.

Вооруженная оппозиция заранее назвала голосование фарсом. Люди смогли проголосовать только в тех районах страны, находящихся под контролем правительства.

Также выборы не считают легитимными США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция.

Режим Асада в Сирии

Асад пришел к власти 21 год назад, сменив на этом посту отца, руководившего Сирией три десятка лет. С начала гражданской войны в 2011 Асада переизбирают второй раз, держаться у власти ему помогают Россия и Иран.

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Автор: Олег Давыгора