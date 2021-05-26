Вместе с тем голосование невозможно провести в Идлибе, а также в части районов на севере и северо-востоке Сирии.

В Сирии в 7:00 открылись участки для голосования на выборах президента страны.

На пост главы государства претендуют действующий президент Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война в Сирии длится ровно 10 лет, у сирийцев не осталось надеждыУчастки закроются сегодня, 26 мая, в 19:00. Правом голоса обладает около 18 млн граждан Сирии, передает kommersant со ссылкой на агентство Sana.

Член Народного совета САР Усама Мустафа пояснил «Интерфаксу», что выборы проходят в районах, подконтрольных Дамаску. «За семь лет, прошедших с предыдущего голосования, эта территория расширилась. Вместе с тем голосование невозможно провести в Идлибе, а также в части районов на севере и северо-востоке Сирии»,— отметил он.

Выборы президента Сирии

Заявки на участие в выборах президента Сирии подал 51 человек, но пройти в финал помимо помимо поддерживаемого Россией Башара Асада смогли только два кандидата.

Вооруженная оппозиция заранее назвала голосование фарсом.

Также выборы не считают легитимными США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция.

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Автор: Ирина Погорелая