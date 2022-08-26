Деньги для компании не имеют значения, потому что она поддерживает Украину.

Турецкая компания Baykar не будет продавать беспилотники "Байрактар" (Bayraktar TB2) в Россию.

Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью BBC.

По его словам, деньги для компании не имеют значения, потому что она поддерживает Украину, которая сейчас подвергается несправедливому и необоснованному нападению.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их (Москве дроны). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке. Ничто не омрачит нашего сотрудничества с Украиной, независимо от того, какую сумму будет предложено, наша позиция по этому поводу ясна", - заверил Халук Байрактар.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что Россия заинтересовалась производством турецких беспилотников "Байрактар".

После этого в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о манипуляциях со стороны кремлевской пропаганды.

РосСМИ начали подавать информацию так, словно вопрос сотрудничества уже решен. Однако генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ранее сообщал, что беспилотники Bayraktar не будут поставляться в Россию.

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