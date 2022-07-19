Компания поддерживает независимость Украины.

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в эфире СNN International.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, будет ли компания продавать ударные оперативно-тактические средневысотные БПЛА в Россию:

"Мы бы никогда не сделали ничего подобного. Потому что мы поддерживаем сопротивление Украины, ее суверенитет и независимость", - отметил Байрактар.

Также он назвал Bayrak TB2 одним из символов войны и отметил роль, которую он играет в противостоянии Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина стала одним из крупнейших покупателей дронов Bayraktar. А завод Baykar в ближайшее время будет сосредоточен только на наших заказах.

Стоит отметить, что турецкая компания Baykar Makinа уже второй раз бесплатно передает Вооруженным силам Украины беспилотники.

Ранее украинский шоумен Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков открыли сбор на Bayraktar для украинской армии. Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен.

После этого компания Baykar заявила, что передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2" бесплатно.

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