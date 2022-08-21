В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

В Латвии прошла акция по сбору средств для помощи Украине.

Об этом сообщает LSM.

Кампания по сбору средств началась 16 августана портале Ziedot.lv. За четыре дня была собрана сумма, необходимая для покупки беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона евро.

В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения — около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы быстро сможем достичь намеченной цели", - заявила руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта.

Акцию поддерживает Минобороны Латвии. Ведомств обязалось на собранные населением средства приобрести беспилотник и доставить его в Украину.

Помощь Украине:

В конце мая литовцы начали сбор средств для покупки Bayraktar для Украины. Всего было собрано почти шесть миллионов евро. Однако компания-производитель Baykar Makina заявила, что передаст беспилотник бесплатно. На собранные деньги в Литве решили закупить боеприпасы к БПЛА.

28 июня в Польше запустили сбор средств на Bayraktar для ВСУ.

9 июля Bayraktar, на который собирали средства литовцы, прибыл в Украину.

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