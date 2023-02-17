Также совместно с ФРГ и США Нидерланды готовы передать Украине ЗРК Patriot и танки Leopard-2 с боеприпасами.

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве. "Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США ЗРК Patriot, а также танки Leopard-2 с боезапасами...",- отметил он.

Также Рютте подчеркнул, что сейчас необходимо делать все необходимое для победы Украины и ее обороны от страны агрессора.

Видео дня

Отвечая на вопрос журналистов относительно сроков поставки танков, Рютте отметил, что это произойдет "как можно быстрее". В то же время премьер Нидерландов добавил, что Украина получит готовые к бою танки.

Помощь от Нидерландов

Как сообщал УНИАН, 7 февраля издание Telegraaf написало, что Нидерланды вместе с Германией и Данией закупят для Украины не менее 100 танков Leopard 1A5, произведенных в 1980-х годах.

По данным издания, танки находятся на хранении в ФРГ. Их нужно будет отремонтировать, прежде чем можно будет применять на поле боя. Первые 20-25 танков немцы рассчитывают отремонтировать к лету.

Кроме того в этом году правительство Нидерландов запланировало потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.

В конце прошлого года Нидерланды предоставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 1 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: