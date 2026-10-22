Дело 'Мидас': с бывшего министра Галущенко сняли электронный браслет

Суд продлил срок действия процессуальных обязательств в отношении Галущенко.

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении срока действия обязательства носить электронный браслет для бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, который подозревается в хищении средств и коррупции.

В сообщении ВАКС в Facebook говорится, что сегодня, 22 октября, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продлив на 2 месяца срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-министра энергетики Украины.

Подозреваемый в дальнейшем должен, в частности, являться к детективам НАБУ, прокурорам САП, следственному судье суда по каждому требованию, а также не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения правоохранительных органов и сообщать им об изменении места своего проживания. Также Галущенко должен воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины (если таковые не сданы).

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"В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении ВАКС.

Дело "Мидас"

Как сообщал УНИАН, в феврале 2026 года в рамках дела "Мидас" бывшему министру энергетики Украины 2021–2025 годов было предъявлено подозрение. Его уличили в отмывании средств и участии в преступной организации.

При попытке пересечения государственной границы в ночь на 15 февраля Галущенко был задержан. У пограничников был официальный запрос от НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Галущенко.

17 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в отношении Германа Галущенко в виде содержания под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Затем залог был уменьшен до 150 миллионов.

29 июня 2026 года за бывшего министра энергетики Германа Галущенко внесли залог в размере 150 миллионов гривен, после чего он вышел из СИЗО и был обязан носить электронный браслет.

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