В PS Store начались сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 90%

Рекордно низкие цены получили Death Stranding Director’s Cut, Silent Hill 2 и другие известные игры.

Компания Sony запустила сразу три распродажи в цифровом магазине игр PS Store. Самая крупная акция – "Планета скидок", которая предлагает скидки до 95% на свыше 4000 игр, DLC и других игровых предметов.

Кроме того, что-то можно поискать в разделах "Хэллоуинская акция" и "Игры за меньшую цену". Рекордно низкие цены получили Death Stranding Director’s Cut, Silent Hill 2 и другие хитовые игры, а Ultimate-издание EA Sports FC 27 впервые продается со скидкой до 29 октября.

Самые интересные предложения в PS Store

Resident Evil Requiem – 1363 грн (скидка 38%)

Pragmata – 1439 грн (скидка 30%)

Resonance: A Plague Tale Legacy– 1439 грн (скидка 20%)

Cronos: The New Dawn – 899 грн (скидка 50%)

Silent Hill 2 - Deluxe Edition – 879 грн (скидка 60%)

Death Stranding: Director's Cut - Digital Deluxe Edition – 169 грн (скидка 90%)

Lies of P: Overture Bundle – 1559 грн (скидка 35%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition – 239 грн (скидка 80%)

Persona 3 Reload - Digital Premium Edition – 839 грн (скидка 65%)

Days Gone Remastered – 599 грн (скидка 60%)

Final Fantasy VII Rebirth – 539 грн (скидка 70%)

Resident Evil Remake Trilogy – 923 грн (скидка 58%)

Cyberpunk 2077– 599 грн (скидка 60%)

Bloodborne – 162 грн (скидка 75%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 149 грн (скидка 90%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil – 299 грн (скидка 75%)

Fallout 4: Game of the Year Edition – 299 грн (скидка 75%)

The Sinking City Remastered – 254 грн (скидка 80%)

Все три распродажи закончатся 5 ноября, при этом сроки для отдельных игр могут отличаться.

Видео дня

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит фестиваль демоверсий: тысячи игр можно опробовать бесплатно.

УНИАН писал, что EA объявила о закрытии студии BioWare, создавшей такие культовые ролевые игры, как Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR и Neverwinter Nights.

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