Возможно сокращение вдвое: аграрии отказываются от ключевой культуры, – министр

В Минагро подвели итоги уборочной кампании.

Украина уже завершила уборку урожая пшеницы, ячменя и рапса, тогда как уборка подсолнечника, сои и кукурузы еще продолжается. При этом кукуруза может задержаться в поле до декабря, а в следующем году аграрии планируют существенно сократить под ней площади. Не исключено сокращение даже вдвое, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.

"По нашим оценкам, площади под зерновыми – прежде всего под кукурузой и пшеницей – будут сокращаться. А площади под масличными – соей и подсолнечником – будут увеличиваться. Не исключаем, что сокращение площадей под кукурузой может составить даже в два раза", – говорит Высоцкий.

Общие цифры по урожаю этого года глава Минагро приводит следующие: уборка завершена на уровне около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя и 4 млн тонн рапса. Среди поздних культур уборочная кампания продолжается: уже собрано 80% площадей под подсолнечником, более 85% под соей и более 20% под кукурузой.

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"Ожидаем до 4 млн тонн сои и около 12 млн тонн подсолнечника. Вместе с рапсом это около 20 млн тонн масличных культур. Базовый прогноз урожая кукурузы составляет 30 млн тонн, однако в некоторых регионах фактическая урожайность ниже ожидаемой. Поэтому прогноз может быть скорректирован в сторону уменьшения. По подсолнечнику и сое к концу октября уборка будет фактически завершена. Кукуруза – еще будет ноябрь и декабрь", – отмечает Высоцкий.

Что касается мощностей для хранения собранного урожая, то в Минагро с этим проблем не фиксируют.

"С хранением урожая ситуация пока не критическая. Объёмов для хранения на сегодня достаточно – в частности, используются временные средства хранения. На данный момент мы не видим угрозы критического порчи продукции из-за дефицита объёмов хранения", – уточняет Высоцкий.

Состояние украинского агросектора – главные новости

Ранее Тарас Высоцкий сообщал, что в результате блокады российскими оккупантами черноморских портов Украина уже около месяца экспортирует лишь 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. При этом приоритет при экспорте отдается продукции с большей добавленной стоимостью, в частности растительному маслу.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский предупреждает, что через два-три месяца возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке. Украина обычно экспортирует миллионы тонн продовольствия на эти рынки, однако в настоящее время морские пути заблокированы агрессором.

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