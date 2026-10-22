Трамп не удержал цены: нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на "черное золото" остаются на высоком уровне.

Цены на нефть в четверг выросли более чем на 3 доллара за баррель после новых атак хуситов на Саудовскую Аравию. Это усилило опасения относительно более широкой эскалации конфликта и новых перебоев с поставками нефти из ключевого экспортного региона мира, пишет Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 3,35 долл., или на 3,08%, до 112,17 долл. за баррель, что является пятимесячным максимумом. Американская West Texas Intermediate подорожала на 2,68 долл., или на 2,76%, до 99,83 долл.

"Цены на нефть остаются на высоком уровне: ICE Brent сегодня утром вновь превысила 110 долл. за баррель после очередных смертоносных атак на Саудовскую Аравию", – отметили аналитики ING.

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Аналитик PVM Oil Тамаш Варга отметил, что до промежуточных выборов в США не ожидается никакого ослабления напряженности, что, вероятно, будет удерживать цены на нефть на высоком уровне.

"Усилия, направленные на смягчение напряженности как в Украине, так и на Ближнем Востоке, не вызывают доверия… Сообщения о том, что экспорт нефти с Ближнего Востока превышает доконфликтные уровни, с лихвой нивелируются нападениями на суда в Ормузском проливе и ударами хуситов по Саудовской Аравии и её нефтяной инфраструктуре", – отметил Варга.

Американские чиновники сообщили Reuters, что Госдепартамент США планирует эвакуировать членов семей сотрудников из ряда других американских миссий в регионе.

Агентство отмечает, что йеменские хуситы, связанные с Ираном, в среду нанесли удары по нескольким целям. В гражданском аэропорту в Даммаме по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения, а в результате атаки дрона на саудовское нефтяное месторождение погибли два человека.

Иранские СМИ сообщили, что в среду также раздавались взрывы в Сирике на юге Ирана. При этом характер и происхождение взрывов неизвестны.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили в четверг, что четыре судна, причастные к незаконной перегрузке нефти в северной части Персидского залива, были одновременно поражены и загорелись после того, как в среду их обнаружили силы КСИР. Там добавили, что ещё три судна наткнулись на мины к западу от Ормузского пролива, и предупредили военных США, что дальнейшие провокации могут привести к более масштабному ответу против их баз в регионе.

Перебои с поставками продолжают влиять на глобальные запасы. По данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей до 412,5 млн баррелей. Аналитики в опросе Reuters прогнозировали сокращение на 820 тыс. баррелей.

Запасы дистиллятов, к которым относятся дизельное топливо и мазут, за неделю выросли на 1,68 млн баррелей до 104,3 млн баррелей. Ожидалось же снижение на 1,16 млн баррелей, свидетельствуют данные EIA.

Администрация Трампа предлагает предоставить в заем почти треть от 1 млн баррелей американского резерва мазута для отопления, сообщили в Министерстве энергетики США. Таким образом власти стремятся сдержать цены, которые резко выросли из-за дефицита дизельного топлива в результате войн в Иране и Украине.

Цена нефти в мире – последние новости

22 октября стало известно, что рублевая цена российской нефти, по которой рассчитываются налоги, в октябре в среднем примерно на 60% выше уровня, заложенного в федеральном бюджете РФ. Это поддерживает госфинансы России.

20 октября стоимость нефти выросла, а цена нефти марки Brent достигла пятимесячного максимума на фоне атак на суда и объекты в Саудовской Аравии.

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