Россияне стягивают ЗРК на Гуляйпольское направление: в ВСУ оценили замысел врага

Захватчики маскируют свои средства ПВО в лесополосах, но это не помешало поразить два ЗРК.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты стягивают зенитные ракетные комплексы, чтобы противодействовать украинской авиации, которая активно наносит удары по вражеским тылам. Об этом в своём Telegram-канале сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что один из таких комплексов – "Бук-М1", который обнаружили и поразили операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ.

"Оккупанты тщательно маскируют свою ПВО в лесополосах. Однако осень играет не в их пользу: "зеленка" постепенно опадает, а скрывать дорогостоящую технику становится все сложнее", – отмечается в сообщении.

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Так, во время следующего вылета украинские операторы также поразили ещё одну замаскированную цель – ЗРК неустановленного типа.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Как сообщалось ранее, после усиления Гуляйпольского направления управлением 7-го корпуса ДШВ продвижение российских войск удалось приостановить. В то же время пик боев на этом участке фронта ожидается в ноябре-декабре.

Кроме того, в начале октября в 7 ДШВ заявляли, что россияне на Гуляйпольском направлении накапливают силы и средства для поддержания своего наступательного потенциала с целью продвижения в направлении Запорожья.

Тогда также отмечалось, что в зоне ответственности 7 ДШВ оккупанты накапливают бронетехнику и другую тяжелую технику, которую в дальнейшем попытаются использовать для прорыва.

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