Ракеты заходили на цель как баллистика: Игнат рассказал об особенностях ночной атаки

Все ракеты фактически летели на цель как баллистические. Для их перехвата нужна система Patriot.

Россияне нанесли новый удар по Украине, в ходе которого все ракеты летели к цели как баллистические, а основным направлением удара был Киев.

Об этом в эфире "Киев 24" сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ. Он отметил, что враг применяет подобную тактику атаки не впервые.

"Сегодня противник нанес такой удар. Все ракеты фактически летят к цели как баллистические. Для их перехвата нужна система Patriot и ракеты", – подчеркнул Игнат.

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Пресс-секретарь добавил, что первая волна атаки российских оккупантов произошла в 22:00, вторая – в полночь, а затем – в 02:00 и 03:00.

"Основное направление удара, конечно, столица Украины. В СМИ уже разобрали объекты, которые потенциально подверглись удару. Конечно, это объекты критической инфраструктуры, предприятия и логистические здания", – сказал Игнат.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября российская оккупационная армия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс" и дронов.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинской противовоздушной обороной было сбито/подавлено 181 вражеский беспилотник типа Shahed (87 из них – реактивные), "Гербера" и других типов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки на Киев было запущено 21 ракета. В результате в городе повреждено множество объектов. Это жилые дома, объекты энергетики, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия, а также монастырь. В результате этой атаки 34 человека получили ранения, из них 5 – дети. Еще два человека погибли.

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