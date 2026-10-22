Зимние шины значительно подорожали: во сколько обойдётся подготовка к холодному сезону

Подержанные шины стоят почти вдвое дешевле новых.

В Украине уже начинается сезон замены летних шин на зимние. В зависимости от того, идет ли речь об одной шине или паре, стоимость новых и подержанных шин за год выросла примерно на 12–17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX, которые имеются в распоряжении УНИАН.

Медианная стоимость пары новых зимних шин в сентябре 2026 года составляла 7 000 грн – на 17% больше, чем годом ранее. Подержанный вариант стоит почти вдвое дешевле: медианная цена пары составляет 3 600 грн, что на 16% больше, чем в сентябре 2025 года.

При этом темпы подорожания существенно различаются в зависимости от бренда. Так, среди подержанных шин больше всего за год выросла медианная стоимость Yokohama – на 33% и Toyo – на 30%. Подорожание шин бренда Barum составило 5%, Fulda – 10%.

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Ещё больший разрыв в динамике цен наблюдается среди новых шин: Continental подорожал на 65% – до 6 600 грн за одну шину, Goodyear – на 47%, Michelin – на 43%. Зато медианная стоимость бренда Nexen за год практически не изменилась.

Если же смотреть на актуальные цены среди подержанных шин, одними из самых дорогих среди проанализированных брендов являются Michelin – 2 600 грн медианная стоимость за одну шину, Continental и Pirelli – по 2 500 грн, Yokohama – 2 400 грн. Далее следуют Goodyear – 2 250 грн, Bridgestone – 2 200 грн, Hankook – 2 000 грн и Nokian – 1 950 грн. Среди более доступных вариантов – Barum с медианной ценой 1 550 грн и Premiorri – 1 250 грн за одну шину.

Как выбрать подержанные шины

Около 92% активных объявлений о продаже зимних шин на OLX приходится именно на подержанные варианты. По данным исследования, водители всё чаще обращают внимание на подержанные шины. Так, 18% опрошенных, которые уже купили или планируют покупать шины, выбирают подержанные, а ещё 16% рассматривают как новые, так и подержанные.

Подержанные шины позволяют сэкономить, однако при выборе важно ориентироваться не только на цену, но и на их фактическое состояние. По словам автоэксперта и владельца компании "20 Дюймов" Максима Дембровского, в первую очередь стоит проверить:

Остаток протектора. Для зимних шин эксперт советует ориентироваться на глубину протектора более 4 мм.

Возраст шины по DOT-коду. Последние четыре цифры указывают неделю и год производства, например, 3022 – это 30-я неделя 2022 года. С возрастом шины возрастает риск деградации материалов, а некоторые производители рекомендуют замену примерно через 6–10 лет независимо от остаточного глубины протектора.

Оцените боковины и протектор. Критические признаки – глубокие порезы, трещины, вздутия, повреждения до нитей или корда.

Посмотрите, нет ли неравномерного износа. Если одна часть протектора стерта значительно сильнее другой, это может свидетельствовать о проблемах с геометрией, давлением или предыдущей интенсивной эксплуатацией шины.

Проверить, соответствует ли размер шин конкретной модели автомобиля. Эксперт советует сверять типоразмер с инструкцией к автомобилю или заводской информационной наклейкой на кузове.

Другие новости об автомобилях

Автомобильные шины имеют различные маркировки, в частности цветные полосы, которые проходят вдоль всего протектора новых шин. Их назначение заключается в том, чтобы сообщить людям, работающим с шинами, о том, с какой именно шиной они имеют дело. Эта информация важна на производственной линии, а впоследствии – на складе и во время транспортировки, что способствует быстрому и эффективному распознаванию шин.

В Германии популярен календарный метод "O bis O", который помогает определить период для перехода на зимние шины. При этом при выборе даты важно учитывать прогноз погоды, состояние покрышек и дорожные условия.

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