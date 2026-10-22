Сделка Трампа по дизтопливу сорвала мирный процесс между Украиной и РФ, – президент Чехии

Павел поддержал президента Украины, который в последнее время подвергся критике со стороны президента США.

Прекращение огня между Россией и Украиной было "вполне реальным", пока президент США Дональд Трамп не отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.

Чешский президент отметил, что скоординированные санкции США и Европы в отношении российской нефти, олигархов и других отраслей промышленности ставили Россию "в затруднительное положение".

Однако соглашение, о котором Трамп объявил ранее в этом месяце и по которому Россия должна поставлять сотни тысяч тонн дизельного топлива в США, дало Кремлю "возможность передохнуть".

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"Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для нее своеобразный моральный заряд", – отметил Павел.

Ранее Белый дом заявил, что Трамп "успешно договорился" об этой сделке, чтобы обеспечить мировой рынок "огромными объемами дизельного топлива и снизить цены".

Павел также поддержал президента Украины Владимира Зеленского, который в последнее время стал объектом резкой критики со стороны президента США.

"Я считаю, что президент Зеленский и вся Украина являются жертвами конфликта. Поэтому я, пожалуй, последний, кто будет обвинять Украину в том, что она виновата в конфликте. Не Украина напала на Россию. Не Украина угрожала России", – подчеркнул президент Чехии.

Он добавил, что Трамп демонстрирует более открытый подход к России, чем любой европейский лидер.

"В некоторой степени его, возможно, привлекает Владимир Путин как авторитетный лидер, но я не думаю, что… президент Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, поскольку он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов", – высказался Павел.

Несмотря на обеспокоенность по поводу соглашения о российском дизельном топливе, Павел не стал обвинять США в предательстве Украины или других европейских партнеров.

"Я пока не знаю, можно ли это назвать предательством, но я бы назвал это ошибкой. Потому что… это сейчас даёт России новую надежду: новую надежду на то, что они могут игнорировать Европу, могут игнорировать Украину, могут сосредоточиться на заключении соглашения с Соединенными Штатами, потенциально с Китаем, и устраивать все в соответствии со своими приоритетами и стратегиями. Я считаю, что это явно противоречит нашим интересам в Европе", – пояснил он.

Павел также не исключил, что в будущем европейские страны будут покупать российскую нефть, но добавил, что "потребуется время", прежде чем это произойдет.

"Если когда-нибудь Россия станет страной, уважающей суверенитет и границы других государств, то почему бы не наладить с ней регулярные деловые отношения? Но Россия еще не достигла этого уровня", – резюмировал чешский лидер.

Соглашение между США и РФ о дизельном топливе – последние новости

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что первый танкер с дизельным топливом объемом 40 тысяч тонн будет отправлен из РФ в США в четверг, 22 октября. По его словам, вслед за ним последуют и следующие партии.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики заявил, что этого дизельного топлива хватит менее чем на 2 часа потребления в США.

Агентство Reuters сообщило, что российские поставки дизельного топлива возвращаются к традиционным направлениям после того, как США приостановили санкции и добились отмены запрета на экспорт.

Как отмечалось, в последние дни как минимум два танкера указали Турцию и Бразилию в качестве пунктов назначения.

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