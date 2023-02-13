Многие западные партнеры передают Украине вооружения для борьбы с российскими оккупантами, которые могут вскоре пойти в новое наступление. Так, Дания предоставила нашей стране все свои САУ CAESAR.
О передаче самоходных гаубиц от Дании сообщило Министерство обороны Украины в Twitter и сопроводило свой пост видео:
"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы".
САУ CAESAR - что о ней известно, характеристики
САУ CAESAR – французская самоходная артиллерийская 155-мм установка. Максимальная дальность стрельбы - 42 км.
Характеристики CAESAR:
- калибр – 155 мм;
- боекомплект –18;
- скорость – 80 км/час по дороге и 50 км/час по бездорожью;
- дальность стрельбы – до 42 километров в зависимости от типа боеприпасов;
- скорострельность - 6 выстрелов менее чем за минуту.
Кроме того, гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.
Напомним, 30 января 2023-го года премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.
"Мы передаем все наши 19 гаубиц", — заявила она в Одессе во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.